«Умный» уличный фонарь с Wi-Fi сможет шпионить за прохожими

Вчера, 20:24

Инженеры создали «умный» светодиодный фонарь для освещения улиц города, который называется Wi-Fiber. Новейшая разработка обладает Wi-Fi и отлично впишется в концепцию современного города. Кроме этого, прибор имеет не только функцию экономического освещения, но и навыки наблюдения за людьми.

В конструкцию фонаря входят светодиодные светильники, свет которых при необходимости можно поменять. К примеру, эта функция будет полезна для того, чтобы объявить пешеходам об опасности. Wi-Fiber также сможет установить режим аудиозаписи или же видеонаблюдения за происходящем. Это значительно бы снизило уровень преступности во всём мире.

Полученные фото- и видеоматериалы также можно будет хранить на облаке и использовать во время розыска преступников. Wi-Fiber имеет и дополнительные функции. Это детектор огнестрельного оружия и сенсор анализа процента загрязнения воздуха.

Новинка также будет служить Wi-Fi роутером, что позволит значительно разгрузить работу вышек связи.