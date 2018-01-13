"Умный" унитаз с системой оповещений научился определить плохую мочу и фекалии

Вчера, 21:00

В Китае создали «умный» унитаз, который будет определять состав мочи и фекалий, после чего отправит отчёт на смартфон или же сразу предупредит пользователя с помощью системы оповещений. Кроме того, девайс оснащен встроенным модемом и динамиками для включения музыки, а светодиодные лампы помогут владельцу с удовольствием ходить в туалет.

«Умный» унитаз был презентован 11 января на выставке CES-2018. Разработчики акцентировали внимание на том, что данный девайс подключается автоматически к системе «умный» дом и заряжается от сети. Стоит отметить, что в него встроили накопитель памяти на 16 ГБ. Данная память необходима для того, чтобы сохранять отчёты о составе мочи и фекалий.

Именно это и является «изюминкой» новинки. Китайцы уверяют, что такие отчёты можно будет предоставлять доктору в качестве результатов анализов. Кроме того, во время похода в туалет можно будет настроить музыку, поменять подсветку воды и настроить систему оповещений. Сигнал будет подаваться, если в составе мочи или фекалий у человека будут обнаружены нарушения нормы, которые приводят к заболеваниям.