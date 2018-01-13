Samsung Galaxy A8 в России значительно упал в цене

Вчера, 18:27

Новый смартфон Samsung Galaxy A8 значительно упал в цене уже на третий день продаж в России.

Менеджеры по разработке ценовой политики просчитались: цена новенького гаджета «немного» завышена. На российском рынке покупатели не спешат становиться владельцами Samsung Galaxy A8. По истечении трёх дней менеджеры приняли решение понизить стоимость на 10%. Если за такое короткое время ценник с 34 999 понизился до 31 200 рублей, то через 1-2 недели стоимость смартфона может опуститься еще на 30%, резюмируют аналитики.

Желающим приобрести смартфон эксперты советуют подождать. Сложившаяся ситуация возникла из-за агрессивной ценовой политики на рынке России. Производитель смартфона обещает официальную гарантию Samsung Galaxy A8.