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Робот-ребёнок посчитал ковры самым грязным местом в доме

Вчера, 16:16

Робот-ребёнок, созданный американскими учёными, посчитал ковры самым грязным местом в доме. Проанализировав следы, оставляемые андроидом, эксперты пришли к выводу, что в таком покрытии в очень большом количестве содержатся живые организмы, среди которых жуки и грибки, как сообщает VladTime.

  По словам экспертов, родители должны лучше следить за чистотой ковров и очень хорошо их пылесосить. С появлением в доме малыша угроза существенно повышается, потому они порекомендовали не позволять детям играть на ковре. Такое покрытие крайне сложно отчистить, и эксперимент с участием робота, созданного из фольги, это доказал.

 В то же время, некоторые эксперты считают, что чем больше «гадостей» попадают в лёгкие ребёнка в детстве, тем лучше потом становится его иммунная система. Однако всё же есть риск подхватить астму или аллергию.


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