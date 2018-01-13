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В Китае нашли способ увеличить мощность старого компьютера в 4 раза

Сегодня, 15:20

Энтузиаст-экспериментатор из Китая смог значительно увеличить производительность своего старенького компьютера в четыре раза. Он утверждает, что метод применим для любого устаревшего ПК.

Программист разогнал выпущенный 16 лет назад компьютер, подсоединив к его материнской плате мощную современную систему охлаждения. Принцип работы этой системы основан на жидком азоте. В результате его ПК смог значительно быстрее справляться с поставленными задачами.

Компьютерный инженер отмечает, что таким образом можно ускорить работу любой старой машины, ведь современные компьютерные и игровые программы, а также многие интернетсайты требуют гораздо больших вычислительных мощностей, чем это было 10-15 лет назад.


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