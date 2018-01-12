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OnePlus 6 представят в июне 2018 года

Вчера, 18:50

В июне месяце 2018 года официально представят OnePlus 6. Об этом широкой публике рассказал глава компании Пит Лау.

В конце 2017 года на просторы Сети просочился уникальный список смартфонов, которые получат чипсет Snapdragon 845. В их числе был замечен и OnePlus 6, причем была указана дата его официального анонса, запланированная на июнь 2018 года. Пит Лау, глава предприятия OnePlus, подтвердил эту информацию.

По его словам, перед компанией не было другого выбора, как в шестой версии гаджета использовать чипсет Snapdragon 845. Официального подтверждения названия смартфона не состоялось, но эксперты, следуя логике, считают, что другое имя ему не светит. Лау не уверен, что в этом году OnePlus выпустит и второй флагманский телефон. Учитывая опыт предприятия за последние два года, эту вероятность нельзя полностью исключить.


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