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Флагманы iPhone 9 и iPhone 9 Plus впервые показаны на изображениях

Сегодня, 15:30

После прошлогоднего мирового триумфа революционного смартфона iPhone X разработчики компании Apple не собираются останавливаться на достигнутом. В Сети впервые показаны на изображениях флагманы нового сезона iPhone 9 и iPhone 9 Plus.

Компания Apple, учтя все плюсы и минусы прошлого сезона, намерена в своих новых смартфонах применить технологические находки с одновременным снижением себестоимости. Как показала практика, дорогостоящие «навороты» iPhone X хороши в первые месяцы повального ажиотажа. Смартфоны iPhone 9 и iPhone 9 Plus, при всех преимуществах, должны стоить дешевле.

Как отмечают эксперты, iPhone 9 получит IPS-экран, естественно, безрамочный. iPhone 9 Plus будет наделен OLED-экраном. Судя по всему, во всех мобильных устройствах Apple теперь будет присутствовать сканер Face ID. Для любителей классики разработчики приготовили приятный сюрприз. В iPhone 9 вернется сенсорная кнопка «Домой». Тыльные стороны корпуса флагманов будут стеклянными, что позволит применить технологию беспроводной зарядки. Каркас смартфонов будет металлическим.


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