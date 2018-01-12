Виброскутеры с дилдо для сексуальных утех поступят в продажу

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В 2016 году создатель виброскутера для сексуальных утех удивил весь мир. В январе 2018 стало известно, что дилдо для мастурбации на передвижном транспорте может быть легализовано в десятках стран мира.

Ранее мы уже писали, что девушка на виброскутере покорила Сеть. Новость стала набирать такие обороты, что девушки со всего мира стали просить разработчика из Японии отправлять им необычное транспортное средство с дилдо. Такие средства для мастурбации больше всего заинтересовали жителей Германии, США, Китая и Франции.

Россияне скептически отнеслись к виброскутерам, считая, что такие игрушки следует оставлять дома, а не ездить с вибратором по городу ради сексуальных утех. Стоимость дилдо-гироскутера составляет порядка 2000 долларов.

На старте продаж его можно было приобрести за 1200 долларов. Разработчики намерены в 2018 году представить новую разработку для секса и удовлетворения девушки в постели.