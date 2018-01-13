На базе гироскутера Segway создан робот-полицейский

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Разработчики Turing Video создали робота-полицейского Nimbo на базе гироскутера Segway. Новинка была представлена в рамках CES.

Nimbo создали на базе платформы Segway Robotics, использовав аккумулятор, трансмиссию и электромотор от Turing Video. Девайс оснастили системой наблюдения и датчиком Intel, позволяющими ему передвигаться в автономном режиме.

Робот-полицейский умеет распознавать ситуации криминального характера, к примеру, драку. Если он зафиксировал подобный инцидент, то у него включается сирена, а ролик отправляется службе безопасности. Представители последней принимают решение реагировать на происшествие или нет. Полицейский сможет прибыть на место ЧП и при помощи Nimbo преследовать злоумышленников на скорости в 17 километров в час. Робот может заменить охранника на складах, автомобильных стоянках и в кампусах университетов.