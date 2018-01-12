Специалисты рассказали о секс-куклах, способных удовлетворить любого

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Специалисты рассказали о необычных секс-куклах, которые способны удовлетворить любого. В наше время уже существуют куклы-трансгендеры для занятий сексом. Однако в будущем разработчики собираются оснастить свои изобретения искусственным интеллектом. Совмещение таких кукол с необходимым программным обеспечением позволит удовлетворить даже самые изысканные вкусы.

В прошлом году специалисты уже создали модель куклы. Секс-игрушка умеет вести диалог с хозяином, поддерживать разные темы, а также общаться о личности другого робота. Спустя некоторое время специалисты выпустили и мужской аналог, который также снабдили интеллектом.

В наше время специалисты хотят совместить уже имеющееся программное обеспечение с безупречно-красивым телом. Однако пока что изобретение нельзя назвать секс-киборгом в полном смысле этого выражения.

Ранее сообщалось, что известная американская компания Realbotix, которая производит секс-роботов, в 2018 году представит новую машину-трансгендера. Именно эта техника будет обладать искусственным интеллектом. Её программное обеспечение является более новой прошивкой, если сравнивать с той, которая установлена у предшественников.