ГЛОНАСС получит «быстрый старт» в 2019 году

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Разработчики из АО ГЛОНАСС готовятся представить в следующем году опцию «быстрого старта», которая до минимума сократит время нахождения спутников и определение координат. Такая система позволит, например, в разы ускорить помощь при дорожно-транспортных происшествиях в незнакомых локациях.

По словам специалистов, концепция системы будет основана на функциях сотовой связи или Wi-Fi. Слабые и прерывающиеся навигационные сигналы, связанные с факторами закрытых пространств, например, туннелей, будут с обычной скоростью определены дорожными терминалами. Опыт применения навигационной системы ГЛОНАСС показал, что недостатки функционирования подчас дорого обходятся участникам дорожного движения.

Разработчики сообщили, что к решению «быстрого старта» привело несоответствие стандартов навигационной системы с реальными условиями. Например, нормативное определение координат не должно занимать больше минуты, однако опыт показывает огромное влияние субъективных факторов. Новая опция как раз и предназначена для исключения форс-мажорных обстоятельств.