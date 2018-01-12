Google намерена разработать для смартфонов экран-динамики

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Руководство компании Google продолжает поиск идей, способных помочь выиграть в конкурентной борьбе с ведущими производителями смартфонов. Стало известно, что корпорация намерена начать разработку экранов, заменяющих динамики.

В поисках инновационных идей специалисты Google ознакомились с технологией, запатентованной британской исследовательско-технологической фирмой Redux. Стартап предлагает использовать функции динамика смартфона его экраном, что значительно освобождает полезную площадь корпуса. Как стало известно, Google выкупил у владельца стартапа компании NVF Tech акции Redux полным пакетом.

По данным из специализированных источников, Redux за неполные два года запатентовала 178 собственных разработок. В начале прошлого года фирма получила из инвестиционного фонда Arie Capital пять миллионов долларов. Когда начнется разработка экранов-динамиков для смартфонов от Google пока неизвестно, как и сумма прошедшей сделки.