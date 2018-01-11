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Суд обязал Samsung выплатить 11 миллионов долларов Huawei

Вчера, 20:56

В Китае суд признал виновной компанию Samsung по ранее поданной претензии холдинга Huawei. Речь шла о нарушении патентного права южнокорейским брендом.

Компания Samsung проиграла судебный процесс относительно претензии своих конкурентов из Huawei. Вина производителя электроники из Южной Кореи официально была доказана в суде. В итоге судебного заседания, которое проходило в китайском городе Шэньчжень, ответчику предстоит выплатить пострадавшей стороне немалый штраф компенсации. Его сумма составляет 11,6 миллиона долларов в пользу Huawei.

Иск с просьбой защиты патентного права был официально зарегистрирован в мае 2016 года. Юристы зарегистрировали свои жалобы одновременно в судах Лос-Анджелеса и Шэньчженя. Оппоненты решили спасти ситуацию встречной претензией, но она не сыграла большой роли в итоговом судебном решении. Теперь Samsung обложена штрафом, который станет компенсацией за нарушение патентного права компании.


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