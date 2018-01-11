Lenovo представила VR-шлем Mirage Solo

Вчера, 17:45

Китайская компания Lenovo впервые на выставке CES-2018 представила свою продукцию. Последней разработкой является VR-шлем, получивший название Mirage Solo.

Разработчик утверждает, что новинка является уникальной в своём роде, так как она поддерживает платформу Google Daydream и взаимодействовать с автономной гарнитурой виртуальной реальности. Для работы новому VR-шлему больше не требуются провода, подключение к мобильному устройству или компьютеру. За движениями пользователя будет следить технология WorldSense, разработанная компанией Google. Вдобавок, в устройство встроены датчики, которые помогут человеку ориентироваться в пространстве.

Функционирует новое устройство благодаря чипсету Snapdragon 835. В него встроены 4Гб ОЗУ и 64Гб ПЗУ. Mirage Solo оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения в 2560х1440 пикселей. Работать без дополнительной зарядки устройство может на протяжении 6,5 часа.

По прогнозам аналитиков, новый шлем появится в официальной продаже уже в первом полугодии 2018 года. Его стоимость составит примерно 400 долларов.