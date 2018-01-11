В Boeing создали дрон с грузоподъемностью 225 кг

Вчера, 17:42

Компания Boeing презентовала новинку собственного производства. Так, VTOL первый в мире дрон с грузоподъемностью 225 кг. Устройство вертикально взлетает и приземляется. О новинке пишет издание New Atlas и The Verge.

Креативные сотрудники конгломерата Boeing смогли создать новейший дрон. Причиной повышенного внимания к летательному аппарату разработчики назвали его уникальную возможность транспортировать большие грузы весом до 225 кг.

О испытании новинки уже заявили в администрации производителя. Также известно, что дрон способен вертикально совершать взлет и посадку, что придает ему больше шансов завоевать рынок мира.