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В Boeing создали дрон с грузоподъемностью 225 кг

Вчера, 17:42

Компания Boeing презентовала новинку собственного производства. Так, VTOL первый в мире дрон с грузоподъемностью 225 кг. Устройство вертикально взлетает и приземляется. О новинке пишет издание New Atlas и The Verge.

 Креативные сотрудники конгломерата Boeing смогли создать новейший дрон. Причиной повышенного внимания к летательному аппарату разработчики назвали его уникальную возможность транспортировать большие грузы весом до 225 кг.

О испытании новинки уже заявили в администрации производителя. Также известно, что дрон способен вертикально совершать взлет и посадку, что придает ему больше шансов завоевать рынок мира.


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