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В Интернете появились фото смартфона Nokia 1

Вчера, 23:55

Любители бюджетных гаджетов уже могут просмотреть фото смартфона Nokia 1 в Интернете. Известно, что новинка будет работать на ОС Android Oreo. Дисплей наделили расширением 1280 х 720 пикселей, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, однокристальная система Snapdragon 212.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают появившиеся снимки смартфона Nokia 1. В виду появления бюджетного варианта для людей, уже известно, что цена будет равна около 100 долларам.

Новинка будет производить работу на основе Android Oreo. Скептики уже вычислили, что разработчики наделили дисплей расширением 1280 х 720 пикселей. Гаджет получил 1 ГБ оперативной памяти и около 16 ГБ флэш-памяти. Смартфон также объединяет в комплектации однокристальная система Snapdragon 212. Цена устройства составит около 100 долларов.


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