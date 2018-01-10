Смартфон iPhone X "вырывает" волосы у потребителей

Вчера, 23:15

Смартфон iPhone X вырывает волосы. На новую неполадку жалуются пользователи.

О данной сложности рассказали впервые на англоязычных форумах. Как позже стало известно, из-за iPhone X у людей выпадают волосы: они застревают в щелях между экраном и рамкой. В конечном счете потребители зачастую выдирают части бороды, пользуясь просто гаджетом.

Один из пользователей сообщает, что iPhone "забирает" у него волосы так часто, что человек уже потерял счет данным прецендентам. Он уверен, всему виной ошибка конструкторов и, дабы избавиться от проблемы, ему пришлось приобрести чехол. Другой клиент рассказал, что iPhone X несколько раз в сутки вырывает ему волосы, а это дико раздражает пользователя. В компании Apple уже знают о происходящем, они согласны недовольным клиентам заменить гаджеты.

Первая сложность с iPhone зафиксирована в 2014 году. Тогда шестая модель тоже затягивала и вырывала волосы у людей. Производитель никак не отреагировал на происходящее.