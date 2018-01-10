Apple получит компоненты для Face ID от компании LG

Сегодня, 13:15

Apple получит компоненты для устройства Face ID, позволяющего распознавать лица, от компании LG. Таким образом, фирма из Купертино расширяет список своих поставщиков для данной технологии.

Это стало следствием того, что «яблочная» корпорация анонсировала значительное увеличение объёма производства подобных устройств. Для этого она вынуждена привлекать дополнительных поставщиков.

Apple сообщила о планах выпуска в 2018 году трёх новых iPhone и одного iPod. Предполагается, все они будут оснащены системой Face ID

Для того, чтобы LG смогла справиться с резко увеличившимися объёмами производства, Apple намерена инвестировать в неё 821 миллион долларов. Стало известно, что переговоры об этом начались ещё в ноябре.

Представители Apple проинформировали, технология Face ID является одной из самых сложных за всю историю компании. Особой проблемой является то, что инновационные изобретения требуется размещать в небольшом пространстве.