L’Oreal создали мини-сенсор на ногте с защитой от «лишнего» солнца

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Разработчики косметической фирмы L’Oreal, следуя трендам последнего времени, включили в программу исследований новации цифровых коммуникаций. Детищем ученых стал недорогой мини-сенсор, который позволит уберечь кожу от излишнего влияния солнечных лучей.

В последнее время специалисты из Всемирной организации здравоохранения все чаще обращают внимание на повышение риска заболеваний онкологическими формами патологий кожного покрова. К этому приводят озоновые дыры, которые усиливают действие солнечной радиации. Прибор французских разработчиков под названием UV Sense, размещаемый на пальце руки, позволяет собирать информацию и предупреждать пользователя о чрезмерности пребывания под прямыми солнечными лучами.

Мини-сенсор собирает информацию со всех человеческих органов, которые могут пострадать от солнечного излучения. Начиная от роговицы глаз, заканчивая открытыми участками кожного покрова. В случае возникновения опасности ожога, солнечного удара или возникновения пятен на коже прибор немедленно предупредит пользователя. Сенсор прошел испытания и будет продаваться уже в этом году. Средняя стоимость UV Sense составит 50 долларов.