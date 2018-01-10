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Умный термометр от Xiaomi поможет забеременеть

Сегодня, 10:42

Компания Xiaomi представила 147-й продукт коллективного финансирования. Презентованный смарт-термометр поможет забеременеть. Он позволяет измерять температуру с погрешностью до 0,05 °С. Теперь женщины смогут определить оптимальное время для зачатия.

Компания Xiaomi представила потребителям новый продукт, ориентированный на женщин. Так, для представительниц слабого пола разработчик предлагает умный термометр, способный на точность измерения до 0,05 °С. Новинка предназначена для измерения температуры во время овуляции. Врачи уже подметили важность термометра для быстрого и точного определения оптимального момента для зачатия ребенка.

Известно, что новинку назвали Xiaomi Smart Female Thermometer. В основе устройства заложен чип компании Texas Instruments. Купить новинку можно будет уже с 31 января. Цена термометра составляет всего 20 долларов.


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