В США начали приём предзаказов на смарт-трусы

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В США начали приём предварительных заказов на то, чтобы приобрести смарт-трусы. Коллекция «умного» белья, получившего название Skiin, будет представлена компанией Myant.

Её представители анонсировали, что с помощью их новой разработки можно полностью контролировать процессы, происходящие в организме. Помимо того, смарт-трусы помогут их обладателям выстроить график активности, соответствующий биологическому ритму.

Нижнее бельё Skiin создатели оборудовали сенсорами и датчиками. Они позволяют постоянное отслеживание температуры, сердцебиения, давления, физической активности и даже потоотделения. Информация выводится на специальное приложение телефона.

На этом возможности смарт-трусов не заканчиваются. Они способны даже к контролю над «умным домом». В частности, Skiin могут подстраивать его температуру к физическим нагрузкам на организм. Также, руководствуясь биоритмами того, на ком оно надето, бельё сможет выбирать наиболее подходящий музыкальный плейлист.

Смарт-трусы будут выпускаться и для мужчин, и для женщин, и для детей. Их стоимость, в зависимости от «наворотов», будет колебаться от 279 до 349 долларов.