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Индия заказала у ядерщиков из Новосибирска ускорители на 3 млн долларов

Сегодня, 10:55

Индийская компания Siechem заказала у специалистов Будкеровского института Новосибирска ускорители на 3 миллиона долларов. По словам иностранных партнеров, ЭЛВ-8 славятся на весь мир долговечностью и безопасностью.

Согласно условиям подписанного контракта, в скором времени новосибирский университет Будкера поставит компании Siechem 4 ядерных ускорителя, общей стоимостью 3 миллиона долларов. В случае успешного выполнения всех взятых на себя обязательств, российские эксперты получат второй заказ на поставку еще 6 ускорителей.

Заказать ЭЛВ-8 у специалистов из Новосибирска в компании Siechem решили, ссылаясь на опыт китайских коллег. Несмотря на огромное количество производителей ядерных ускорителей у себя в стране, авторитетные предприятия Поднебесной продолжают сотрудничать с университетом Будкера, нахваливая долговечность и безопасность приобретенной техники.


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