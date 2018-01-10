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Появилось фото самой маленькой флешки на 1 ТБ

Сегодня, 00:55

Широкая публика в Лас-Вегасе увидела прототип новой уникальной самой маленькой флешки на 1 ТБ. Пока что накопитель не отправляется в продажу.

Этот уникальный вариант флешки на один террабайт был представлен во время выставки в Лас-Вегасе. Пока что гостям представили только прототип флешки с огромной накопительной памятью. Возможно, продажи этой модели начнутся уже в конце 2018 года, или в начале 2019-го.

По мнению экспертов, новинка будет стоить довольно дорого. Кроме того, тем, кому необходимо много памяти, компания SanDisk продемонстрировала новую версию ультракомпактных USB-накопителей, объем которых начинается от 16 до 256 гигабайт. Цена флешки среднего объема памяти варьируется от 22 до 150 долларов, зависит от конкретного объема.

Данные накопительные флешки поставляются с ПО RescuePRO Delux, которое поможет без проблем восстановить случайно удаленные материалы.


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