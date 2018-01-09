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В Цюрихе из-за перегрева батареи iPhone эвакуировали магазин Apple

Вчера, 18:12

В Цюрихе из-за перегрева батареи iPhone эвакуировали около 50-ти посетителей и сотрудников фирменного магазина Apple. Информацию об этом сообщают местные информационные агентства.

Во время происшествия один из сотрудников сервисного центра постарался извлечь из iPhone перегревшийся аккумулятор. Но у него не получилось этого сделать. В результате сотрудник сервисного центра получил незначительные ожоги, а часть помещения магазина переполнилось дымом. В конечном итоге 50 посетителей магазина и его сотрудников эвакуировали.

На место данного происшествия сразу же прибыли сотрудники местного отделения скорой помощи, пожарники и полицейские. Однако после осмотра выяснилось, что никто из них не нуждается в медицинской помощи.

Этот случай ещё раз доказывает, что для избежание перегрева аккумулятора устройства и дальнейшего его возгорания нужно пользоваться только оригинальными аксессуарами для зарядки смартфонов, планшетов и других схожих устройств.


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