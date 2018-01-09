У программы «Цифровая экономика» появятся новые направления

Сегодня, 13:42

Государственная программа «Цифровая экономика» обзаведётся сразу несколькими новыми направлениями. Соответствующее решение одобрило российское правительство, утвердив планы соответствующих мероприятий.

В частности, в постановлении кабмина говорится, что речь идёт о направлении «Нормативное регулирование», на реализацию которого выделено 284 миллиона рублей, направлении «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» с бюджетом более 50 миллионов рублей, а также «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность». На финансирование последних уйдёт порядка 436,6 млрд рублей 35 млрд рублей соответственно. Также к 15 февраля ожидаются предложения по новым перспективным направлениям программы.

Ранее мы писали, что в рамках «Цифровой экономики» планируется создать первую отечественную операционную систему для компьютеров на базе российских процессоров «Байкал и «Эльбрус».