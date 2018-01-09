На выставке CES-2018 Samsung представила новый цифровой флипчарт

Сегодня, 12:15

На выставке CES-2018 южнокорейская компания Samsung представила новый цифровой флипчарт Samsung Flip WM55H. Новинка является интерактивной офисной доской, которая поможет справится с трудностями, возникающими во время совещаний и других офисных мероприятий.

Samsung Flip WM55H в отличии от своих предшественников позволяет делиться результатами, добавлять примечания, перемещать фрагменты и даже пользоваться поиском. Одной из самых главных функций стала возможность одновременного письма нескольких пользователей. Доска имеет удобную конструкцию, что позволит транспортировать её с лёгкостью.

Благодаря функции одновременной работы, с Samsung Flip WM55H могут работать сразу до четырёх пользователей, используя палицы или двухсторонние ручки. При всём этом, каждый работник сможет настроить собственный стиль устройства. Дисплей, кстати, имеет разрешение UHD. Для интеграции новинка имеет множество беспроводных устройств и целый набор портов для подключения внешних устройств. Это позволит, например, отправить презентацию на ПК и обратно.

Пользователи доски смогут писать пальцами. Им доступно до 20 свободных страниц и встроенная функция поиска для быстрого перемещения между ими. Это сэкономит время, когда будет необходимость найти нужную строку. Работает Samsung Flip WM55H в горизонтальной и вертикальной ориентации.

Весь созданный контент доска сохраняет в центральной базе данных. Благодаря этому можно переписывать результаты. Также существует и система защиты с паролями и возможностью создавать или закрывать доступ конкретным пользователям.

После CES 2018 Samsung запустит Samsung Flip WM55H на рынки всего мира.