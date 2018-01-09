Эксперты Forbes назвали разницу между iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X

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Эксперты популярного издания Forbes назвали основные параметры, которые отличают последние смартфоны компании Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X друг от друга. Об этом сообщают корреспонденты из Vladtime.

Осенью прошлого года весь мир поразили смартфоны от компании Apple, которые презентовали не только модели iPhone 8, но и свою юбилейную версию. Однако многие специалисты и покупатели, так и не смогли разобраться, в чем же они отличаются. Эксперты Forbes сообщили, что в первую очередь существует разница в стоимости устройств и картами памяти. Также для боле качественных видео и фотокадров стоит отдать предпочтение iPhone X, так как у него больше пикселей.

Кроме того, только у юбилейного гаджета присутствует система Face ID, когда у iPhone 8 и его большей версии остается только сканер отпечатка пальца. Также модели iPhone 8 Plus и iPhone X имеют современную двойную камеру.