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В сеть попали фото включенного Samsung Galaxy S9

Сегодня, 01:30

На данный момент в интернете существует всего лишь одно, действительно "живое" фото нового смартфона от Samsung. Включенный телефон впервые сфотографирован вживую.

Стало известно о том, что на грядущей выставке смартфонов от марки Samsung вышеупомянутая модель телефона выставляться и вообще демонстрироваться общественности не будет. Однако, не стоит исключать тот факт, что данная модель может быть представлена для определенного узкого круга журналистов, четвертой ветки власти.

Согласно информации от пресс-центра компании Samsung, эксперты решили не добавлять особо ничего нового в модель. Помимо незначительных изменений будет заметен тот факт, что нижняя панель стала немного уже предыдущей.

Также, специалисты решили оставить функцию приветствия на смартфоне во время его включения. В общем новейшая модель телефона особо не будет отличаться от своей предшественницы.


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