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Инвесторы Apple попросили ввести контроль для детей на смартфонах

Вчера, 19:40

Официальные инвесторы корпорации Apple попросили начальство пересмотреть выпуск смартфонов и оградить от них детей. Чрезмерное проведение времени со смартом опасно последствиями.

Фонды JANA Partners и California State Teachers’ Retirement System инвестируют капиталовложения в развитие компании Apple, которая с каждым кварталом презентует новинки для пользователей. Представители фондов обратились к корпорации с просьбой о том, чтобы заранее производитель придумал средство для осуществление родительского контроля при использовании девайсов детьми. Ведь стало ни для кого секретом, что смартфоны вредны при длительном использовании, особенно если его владелец ребенок. Об этом свидетельствуют факты наблюдения социологов.

Около 35% подростков, которые проводили непрерывно со своим смартфоном время более трех часов, заканчивали трагически свое существование. Кроме того, ребенок, который попал внутрь Интернета с помощью сотовика, не может полностью контролироваться. А это отвлекает от всего: уроков, домашней работы, хорошего настроения.


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