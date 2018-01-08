Технология блокчейн тестируется в проекте «Активный гражданин»

Вчера, 20:34

Внедрение новой технологии блокчейн-сети сделало невозможным подтасовку результатов голосования.

На протяжении нескольких месяцев проводится тестирование данной разработки, участие в которой принимает и общественный проект «Активный гражданин». Как известно, правильно выстроенная непрерывная последовательность цепочки блоков делает невозможным удаление и корректировку результатов опроса после внесения их результатов в систему.

Суть разработки состоит в следующем: для хранения информации используется не один компьютер, а устройства всех принявших участие пользователей, в связи с чем рост количества последних увеличивает качество и надежность функционировани системы. Списывание данных происходит постепенно, а хранение и обновление копий у всех пользователей происходит одновременно. В связи с этим, блокчейн усложняет взлом баз данных, так как теперь злоумышленнику для этого необходимо заменить все блоки, хранимые на компьютере, путем пересчета.

После внедрения данной технологии, портал «Активный гражданин» начал функционировать по трехступенчатой схеме: голосование одномоментное внесение результатов в базу данных системы синхронизация с устройством каждого из участников.