Из-за скандала с процессорами задержат выход Android-флагманов

Вчера, 19:33

На предыдущей неделе появился список процессоров, которые являются уязвимыми для хакеров, в связи с чем возможна задержка выхода новых устройств на базе Android.

В данном перечне ненадежных процессоров попали: Intel, AMD и ARM, продукты Spectre и Meltdown, среди которых оказался и Qualcomm Snapdragon 845, на котором созданы все Android устройства, выход которых запланирован в текущем году. Разработчики чипов Qualcomm утверждают, что на данный момент занимаются разработкой дополнительной защиты от взлома для нового поколения гаджетов.

Напомним, что на прошлой неделе появилась информация о том, что особенность функционирования чипов Intel, AMD и ARM делает их очень уязвимыми, так как хакеры с легкостью могут завладеть через них личной информацией из устройства. После этого был опубликован полный список уязвимых устройств, среди которых оказался Qualcomm Snapdragon 845, который был использован при создании таких моделей, как Samsung Galaxy S9, S9+, LG G7, Xiaomi Mi 7. В связи с этим существует опасность, что презентация данных смартфонов состоится позже назначенного срока, так как разработчикам необходимо ликвидировать недостатки в чипах.