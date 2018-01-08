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Компания Microsoft расшифрует иммунную систему человека

Сегодня, 10:35

Представители американских компаний Microsoft и Adaptive Biotechnologies сообщили, что планируется составление подробной "карты" иммунной системы человека. Она поспособствует считыванию различных изменений в виде патологий человеческого организма.

Известно, что научные сотрудники компаний сделают это с помощью передовых разработок в секвенировании генома, машинного интеллекта, а также биологических технологий. Предполагается, что благодаря расшифровке иммунной системы медики смогут ставить максимально точный диагноз.
Самой главной целью проекта станет универсальный анализ крови. С его помощью можно будет обнаружить всевозможные патологии, сформировавшиеся в организме на самых ранних стадиях.


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