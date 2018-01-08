Аналитики: в 2018 году капитализация Apple достигнет 1 трлн долларов

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Западные аналитики заявляют, что в 2018 году капитализация американской корпорации Apple составит 1 триллион долларов США. Это сделает «яблочное» предприятие первой в мире публичной компанией, которая достигла данного показателя.

Специалисты и аналитики отмечают, что уже в наше время стоимость акций Apple составляет по 175 долларов за одну единицу. Соответственно, общая стоимость купертиновской корпорации достигла 898,5 миллионов долларов США. Кроме этого, эксперты отмечают, что выпущенные в конце осени новые революционные смартфоны iPhone X и недавно вышедшие iMac Pro помогут компании достичь этих результатов.

В текущем году пользователи техники Apple ожидают выход обновления для фирменных беспроводных наушников, а также для уже забытого многими фанатами компании персонального компьютера Mac Pro.