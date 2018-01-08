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Apple поменяет батареи iPhone с двукратной скидкой‍

Сегодня, 03:17

Компания Apple всячески пытается загладить свою вину перед пользователями iPhone за замедление смартфонов со старыми батареями. Корпорация готова заменить старые аккумуляторы с двукратной скидкой.

С начала 2018 года компания Apple запустила массовую замену старых батарей на iPhone, которые намеренно замедляли работу смартфона. Эта история в минувшем году вызвала настоящий резонанс, но Apple пообещала все исправить и вернуть доверие пользователей.

Стать участниками льготной программы, которая подразумевает двукратную скидку на новый аккумулятор, могут владельцы iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE. В остальных моделях смартфонов Apple замедления из-за аккумулятора нет. В течение 2018 года владельцы вышеупомянутых гаджетов могут обратиться в сервисную службу компании и получить новый аккумулятор всего за 29 долларов. До начала льготной программы батарея стоила 79 долларов, скидка будет заметно ощутима.


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