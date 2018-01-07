"Неубиваемый" смартфон Energizer POWER MAX P600S получил АКБ на 4500 мАч‍

Вчера, 23:09

"Неубиваемый" смартфон Energizer POWER MAX P600S от компании Avenir Telecom, выход которого запланирован на январь 2018 года, получит АКБ на 4500 мАч. Также разработчики оснастили модель экраном с модным разрешением сторон 18 на 9.

Разработчики рассказали, что покупатели могут рассчитывать на выход смартфона Energizer POWER MAX P600S в январе. Гаджет получит чип Mediatek Helio P25 и две мощные камеры на 13 и 5 Мп. Примечательно, что камеры разработала компания Samsung они состоят из двух сенсоров, а также могут похвастаться раздвоением.

Самым лучшим сюрпризом для покупателей Energizer POWER MAX P600S станет АКБ на 4500 мАч. Это поможет владельцам дольше использовать смартфон в активном положении.