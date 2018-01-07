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Стартовал предзаказ на первый египетский смартфон Nile X

Вчера, 19:43

На днях стартовал предзаказ на первый смартфон Nile X, который разработали египетская компания Silicon Industries. Отправлять смартфоны покупателям начнут уже во второй половине января.

Представители компании Silicon Industries проинформировали, что их первый «умный» телефон доступен для предварительного заказа. Сообщается, что одновременно с жителями Египта гаджет могут получить и пользователи с любого уголка планеты. Основные параметры устройства пока не сообщается, известно, что стоить Nile X будет около 4200 евро.

Основатель компании Мохамед Салем поделился с журналистами, что уже тысячи людей с разных стран мира заказали смартфоны Nile X. О подробностях заказа и характеристиках телефона можно узнать на сайте Silicon Industries.


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