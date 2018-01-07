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Разработчики Apple рассказали о своих новинках в 2018 году

Сегодня, 14:10

Разработчики компании Apple сообщили, что они готовы удивлять своего пользователя в 2018 году. Специалисты рассказали о некоторых новинках, которые в этом году уже появятся на рынке.

В этом году специалисты корпорации Apple планируют в первую очередь выпустить свой уникальный динамик HomePod для домашнего пользования. Также во второй половине 2018 года выйдет нашумевший беспроводной коврик AirPower, который предназначен ля подзарядки батареи на смартфоне. Сообщается, что пока устройство будет сотрудничать с тремя новыми смартфонами, а именно iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Также известно, что уже в сентябре появится тройка новых смартфонов, которые также будут иметь современные технологии по типу Face ID. На остальных уже выпущенных моделях планируются глобальные обновления системы.


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