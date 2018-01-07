Huawei начала бета-тестирование Android Oreo

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Huawei заявил о начале тестирования обновлённой прошивки на базе Android Oreo. Для открытого тестирования были приглашены все жители Румынии, у которых есть смартфон бренда Huawei.

Компания активизировала работу над прошивкой, причём основная часть была сосредоточена на новой версии Android Oreo. В Румынии на данный момент проходит тестирование для смартфонов 2017 года выпуска P10 и P10 Plus. Для того чтобы обновить девайсы, необходимо будет просто зайти в раздел настроек и перейти к пункту «обновление системы». После этого будет предложено установить версию для бета-тестирования. Принять участие могут все владельцы Huawei P10 и P10 Plus, которые на данный момент находятся на территории Румынии. При этом, все действия пользователя будут переданы разработчикам, что является условием открытого бета-тестирования. Оно будет длится до марта 2018 года.