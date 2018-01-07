Компания Smartron выпустит новый бюджетный смартфон

Сегодня, 12:14

Официальные представители корпорации из Индии Smartron готовятся выпустить на мировой рынок свой новый смартфон, который отличается своей демократической стоимостью. Об этом передает информационный портал «ВладТайм».

Сообщается, что изначально новый смартфон от компании Smartron выйдет на индийском рынке, а после появится в других странах. Стоимость аппарата составляет всего 10 000 рупий, а это примерно девять тысяч российских рублей. Известно, что батарея устройства оснащена емкостью 5000 мАч. Смартфон имеет металлический корпус и качественную камеру.

Память смартфона Smartron имеет 32 Гигабайта, к тому же можно установить дополнительную карту памяти на 128 Гигабайт. Также в 2018 году Smartron планирует сотрудничество с другими крупными технологическими брендами.