Руководство Instagram поддержит звёзд Голливуда на "Золотом глобусе"

Сегодня, 11:12

На официальной странице администрации Instagram появилось уведомление о том, что исполнители и разработчики мобильного приложения отправляются на кинофестиваль «Золотой глобус», который в этом году проводится 75-й раз.

«Мы направляемся в выходные на 75-й Золотой глобус, ежегодного празднования фильма и американского телевидения в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Двадцатилетняя актриса и певица Дов Камерон с нетерпением ждёт сегодня вечеринку для молодых и будущих звезд Голливуда», - говорится в официальном пресс-релизе Instagram.

Руководство популярного мобильного приложения, ставшего социальной сетью в дальнейшем, часто поддерживает начинающих звёзд из разных уголков мира. Кроме того, система верификации позволяет знаменитостям оставаться на виду у поклонников, что очень ценят звёзды шоу-бизнеса и поэтому создают аккаунты в Instagram.