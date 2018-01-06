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Блогер проверил Essential Phone на прочность

Вчера, 21:56

Блогер проверил Essential Phone на прочность. Оказалось, что смартфон от основателя Android может получить несколько царапин на корпусе, как сообщает VladTime.

У Essential Phone титановое покрытие и керамика с задней стороны. Если смартфон разобрать, то можно понять, что у всех деталей очень надёжное соединение. Главная ставка гаджета именно на максимальную «неубиваемость», включая покрытие Gorilla Glass 5, из-за чего его стоимость превышает знаменитый iPhone X.

Блогер решил это проверить, попытавшись выломать батарею и повредить экран. Однако Essential Phone только слегка поцарапался. Характерно, что когда таким образом проверяли другие смартфоны, они отказывались работать. К слову, сервисный центр для Essential Phone отсутствует в России, потому к официальным мастерам не обратиться.


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