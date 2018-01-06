Lenovo официально анонсировала планшет Tablet 10

Вчера, 16:54

Разработчики компании Lenovo полностью закончили доводку характеристик нового планшета Tablet 10 и сделали официальный, но довольно скупой анонс своего детища. Полностью новинка будет представлена на форуме CES 2018.

Новинка сезона от Lenovo, судя по минимальным данным, не будет иметь концептуальных отличий от ранее представленных планшетов этой линейки. Классический процессор Intel будет представлен модификацией Celeron N, а о разрешении 10-дюймового дисплея в анонсе ничего не говорится. Судя по всему, Tablet 10 предназначен, в первую очередь, для профессиональной деятельности людей, не сидящих на одном месте за офисным столом.

Планшет будет удобен для медиков, логистических менеджеров и инженеров производств. В сенсорном экране можно работать при помощи пера и стыкуемой клавиатуры, которая облегчит ввод данных. В более дорогом варианте предполагается наличие встроенного модема LTE. Автономное функционирование рассчитано на девять часов. О цене пока ничего не сказано, однако не стоит ждать, что Tablet 10 станет бюджетным проектом.