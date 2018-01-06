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В Москве открылся первый в России кинотеатр с системой Sony Digital Cinema 4K

Сегодня, 14:00

Согласно релизу объединенного предприятия «Формула Кино» и «Синема Парк», в Москве начал работать первый в России кинотеатр с известной проекционной Sony Digital Cinema 4K. Он находится в Новой Москве в ТРЦ «Бутово Молл».

По словам Кирилла Кузьменко, гендиректора представительства CinemaNext в СНГ и РФ, проекционные системы являются гарантом лучшего качества изображения, которое дает зрителям ощущение полного погружения из-за высокой детализации и ярких цветов.

В Южном Бутово комплекс «Синема Парк» занял площадь в 3,75 тысяч квадратных метров, где были размещены девять залов для просмотра кино. Его оснастили Sony Digital Cinema 4K, проекцией 3D от Sony Digital Cinema 3D и технологией HDR изображения (высокий динамический диапазон EclairColor). Создавать эффекты помогает объектно-ориентированный звук Dolby Atmos.


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