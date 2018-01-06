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В Китае представят «умный» чемодан Puppy 1

Сегодня, 10:46

В Китае представят «умный» чемодан под названием Puppy 1, который разработали совместно с автопредприятием Segway. Подобный девайс был описан Терри Пратчеттом в цикле о Плоском мире, где чемодан следовал за первым туристом Двацветком.

Puppy 1 снабжен двумя колесами и набором сенсоров, которые позволяют хозяину управлять своим багажом. Чемодан для удобства имеет один отсек размером в пятьдесят квадратных сантиметров и ручку для переноса сумки, к примеру, по ступенькам. «Умный» девайс запоминает своего хозяина и следует за ним по вокзалу, как питомец. Также владельцы могут отдавать команды своему багажу, ехать за ним или остановиться.

Стоимость Puppy 1 неизвестна и будет оглашена в рамках официальной презентации в Китае. «Умный» чемодан был создан при активной поддержке известного автомобильного производителя Segway.


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