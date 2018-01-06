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Илон Маск через Twitter ищет работников на «гигафабрику» Tesla

Сегодня, 08:27

Американский миллиардер Илон Маск намерен расширить свое производство электромобилей и сопутствующего оборудования. Бизнесмен использует свою популярную страницу в Twitter для привлечения работников на новую «гигафабрику» Tesla.

Маск продолжает делать ставку на развитие инновационных и альтернативных проектов. Если его космические достижения вышли на невиданный ранее уровень, то второе детище по производству электромобилей и сопутствующего оборудования Tesla, несмотря на первые успехи, до сих пор находится в стадии эксперимента. Новая фабрика в Неваде должна вывести производство на глобальный уровень.

Предприниматель в Twitter заманивает потенциальных работников красотами Сьерра-Невада. Однако известно, что Маск не из тех, кто экономит на достойной оплате наиболее продвинутым сотрудникам. Еще два года назад власти штата Невада пришли к решению о выделении строительству производства аккумуляторных батарей налоговых льгот на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов. Предполагается, что фабрика станет драйвером экономики штата.


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