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В Китае специалисты разработали "умный" чемодан

Вчера, 22:49

В Китае создали «умный чемодан». Это устройство обучено навыкам движения за своим хозяином, так что потеряться в толпе такая поклажа не сможет.

Китайские производители разработали специальный «умный» чемодан. Такая новинка идеально подойдет тем пассажирам, которые постоянно забывают свои вещи в транспорте или теряют в толпе. Современный чемодан оснащен набором сенсорных катализаторов и парой колесиков. Отвечая на управление, чемодан следует за своим владельцем повсюду. Также его хозяин сможет в любую минуту остановить поклажу, дав соответственный приказ.

Внутри автор произведения предусмотрел для вещей специальный отсек. Есть и карманы для того, чтобы хранить ключи и другие мелочи. От воров чемодан защищен своеобразным секретом. По внешним признакам, чемодан не отличим от обычного транзитного и имеет специально прикрепленную ручку.


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