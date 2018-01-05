Nintendo продала 4,8 млн приставок Switch в США

Вчера, 19:28

Наиболее оперативно реализуемой игровой консолью на территории США стала Nintendo Switch. Там продано почти пять миллионов единиц.

Японская фирма Nintendo обнародовала доклад за третий квартал нынешнего финансового года. Так, с 3 марта по 31 декабря американские пользователи приобрели 4,8 миллионов экземпляров Switch. Такой показатель дал возможность стать устройству наиболее быстро продаваемой игровой консолью. Прежнее достижение также принадлежало Nintendo, но уже Wii. За такой же период внемени эту приставку купили четыре миллиона человек.

Также необходимо отметить, что большая часть потребителей приобретают игры Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey. Nintendo произвела удивительный девайс, активно покупаемый и всего пару игр, которые тоже принесли фирме немалый доход, при этом цена на игры сравнима с продукцией габаритных консолей.