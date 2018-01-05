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Жители Тюмени массово фотографируются с Путиным

Вчера, 18:07

В Тюмени благодаря разработке студента местного университета Ярослава Попова, жители имеют возможность запечатлеть себя и друзей рядом с виртуальным Владимиром Путиным. Реальность изображения достигается при помощи мобильного приложения.

Функции и возможности приложения были продемонстрированы в одном из торговых центров Тюмени. «Фото с Путиным» работает в операционных системах Android и iOS, после предварительной распечатки 3D-метки. Буквально за час бесплатное приложение стало самым популярным в городе, особенно после того, как о нем сообщили местные издания.

По словам Попова, он полностью одобряет внешнюю политику Путина, а также ему импонирует сама личность российского президента, поэтому выбрал именно его для своей первой разработке в технологии дополнительной реальности. Учитывая устойчивый мировой политический тренд, весьма вероятно, что приложение тюменского студента разойдется не только по России, но и завоюет популярность в мире. Ярослав верит в успех и надеется, что виртуальный Путин резко изменит его жизнь.


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