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Суммарный доход Apple за первый день в новом году составил $1 млрд

Вчера, 21:30

По заявлению старшего вице-президента компании Apple Фила Шиллера, в прошлом году разработчики iOS заработали примерно 30 милиардов долларов. Это на 30% превышает доход позапрошлого года.

Общий заработок производителей, начиная с 2008 года, достиг отметки в 86 милиардов долларов. Apple в период с 25 декабря продала приложения, общей стоимостью 890 миллионов долларов.

Из личных слов Фила Шиллера: "Наша компания в восторге от того, что наши пользователи могут с наслаждением устанавливать и контактировать с приложениями. Главное достижение заключается во всех плюсах обновлённой версии операционной системы iOS 11".


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