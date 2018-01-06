Правительство Китая перекроет доступ майнерам к электроэнергии

Сегодня, 02:30

Правительство Китая намерено запретить подачу электроэнергии майнерам криптовалют. Об этом сообщили в информационном агенстве Bloomberg. Чиновников беспокоит злоупотребление "майнерами" низкой ценой на электричество в некоторых регионах, от чего страдают простые граждане.

В стране находится большое количество крупных компаний по добыче криптовалют, в частности биткоинов. Народный банк на заседании государственной комиссии по реформам КНР обращает внимание на жёсткую необходимость контроля расхода энергии, так как уже нарушается баланс потребления.

Региональные власти дали указания выявить случаи аномального расхода электричества. Китайские добытчики криптовалют пользуются слишком большими мощностями для генерации, а это требует действительно много энергии. Отмечается, что майнеры берут на себя столько же мощности, сколько уходит в США на 3,5 миллиона домов. Власти всегда имеют жесткую позицию в отношении такого рода валют. Несколько месяцев назад в Китае ввели запрет на работу подобных бирж.